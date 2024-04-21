США могут передать Украине ракеты ATACMS на следующей неделе

Штаты, как отметил сенатор Марк Уорнер, тратят на «борьбу» с Россией 3% оборонного бюджета.

США могут начать передачу вооружений Украине, в том числе ракет ATACMS, уже на следующей неделе. Об этом сообщил глава комитета по разведке американского Сената Марк Уорнер.

«Нам сообщили: как только президент (США Джо Байден) подпишет (законопроект), убедившись, что Конгресс выполнит свою работу, эти вооружения будут отправлены к концу недели», — сказал политик в эфире телеканала CBS.

При этом Уорнер добавил, что США «ведут борьбу с Россией», тратя на это 3% оборонного бюджета без использования собственных вооруженных сил.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что в США хотят «взбодрить» Украину дальнобойными ATACMS.