Бойцы наносят удары возмездия по ВСУ после гибели военкора Еремина
Все вспоминают Семена как настоящего героя, который ежедневно рисковал собой, чтобы показать истинную картину происходящего.
Фото, видео: 5-tv.ru
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Большим уважением на передовой пользовался военный корреспондент «Известий» Семен Еремин, погибший на прошлой неделе во время подготовки очередного репортажа. Многие бойцы знали его лично — и пообещали отомстить за его смерть.
А в редакции «Известий» в Москве растет количество цветов на мемориале в память о погибшем коллеге. Все вспоминают Семена как настоящего героя, который ежедневно рисковал собой, чтобы показать истинную картину происходящего.
В зоне спецоперации он был с самого начала — еще в марте 2022-го делал репортажи из Мариуполя и Волновахи, в числе первых показал работу «Ланцетов» и «Солнцепеков». За свою работу Семен был отмечен многими наградами, в том числе медалью ордена «За заслуги перед Отечеством».
- 22 апр
- Штурмовые отряды захватили укрепрайон ВСУ в окрестностях Волновахи
- 22 апр
- Гаубицы сровняли с землей замаскированный «опорник» ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО за день
- 22 апр
- Подоляк упрекнул Маска из-за слов о стратегии выхода из конфликта на Украине
- 22 апр
- В Госдуме предложили уравнять права журналистов и военных
- 22 апр
- «Пробили огромную дыру»: что произошло в зоне СВО
- 22 апр
- На Украине объяснили причину рассылки повесток умершим
- 22 апр
- «Еще не опоздали»: Столтенберг заявил об актуальности предоставления военной помощи Украине
- 22 апр
- Украина была готова на многое. Что стало известно из утекшего в СМИ черновика мирного соглашения
- 21 апр
- Асад заявил о возможности СВО исправить ход истории
- 21 апр
- Новая группировка «Север» и удар по пункту управления ВСУ. Главные события в зоне СВО за неделю
Читайте также
72%
-0.65 99.58
-0.95
Нашли ошибку?