Бойцы наносят удары возмездия по ВСУ после гибели военкора Еремина

Большим уважением на передовой пользовался военный корреспондент «Известий» Семен Еремин, погибший на прошлой неделе во время подготовки очередного репортажа. Многие бойцы знали его лично — и пообещали отомстить за его смерть.

А в редакции «Известий» в Москве растет количество цветов на мемориале в память о погибшем коллеге. Все вспоминают Семена как настоящего героя, который ежедневно рисковал собой, чтобы показать истинную картину происходящего.

В зоне спецоперации он был с самого начала — еще в марте 2022-го делал репортажи из Мариуполя и Волновахи, в числе первых показал работу «Ланцетов» и «Солнцепеков». За свою работу Семен был отмечен многими наградами, в том числе медалью ордена «За заслуги перед Отечеством».