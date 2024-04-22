Бойцы наносят удары возмездия по ВСУ после гибели военкора Еремина

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Все вспоминают Семена как настоящего героя, который ежедневно рисковал собой, чтобы показать истинную картину происходящего.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация Погиб военкор Семен Еремин в зоне СВО

Большим уважением на передовой пользовался военный корреспондент «Известий» Семен Еремин, погибший на прошлой неделе во время подготовки очередного репортажа. Многие бойцы знали его лично — и пообещали отомстить за его смерть.

А в редакции «Известий» в Москве растет количество цветов на мемориале в память о погибшем коллеге. Все вспоминают Семена как настоящего героя, который ежедневно рисковал собой, чтобы показать истинную картину происходящего.

В зоне спецоперации он был с самого начала — еще в марте 2022-го делал репортажи из Мариуполя и Волновахи, в числе первых показал работу «Ланцетов» и «Солнцепеков». За свою работу Семен был отмечен многими наградами, в том числе медалью ордена «За заслуги перед Отечеством».

Тема:
Спецоперация
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