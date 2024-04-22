«Боятся»: Зеленский заявил о страхе Запада перед Россией

|
Евгения Романова
Евгения Романова 25 0

Зеленский: страх перед Россией не дает Западу отправить войска на Украину

«Боятся»: Зеленский заявил о страхе Запада перед Россией

Фото: www.globallookpress.com / SOPA Images

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

Вся эта ситуация является цинизмом, считает украинский лидер.

Страны Запада не отправляют на Украину свои войска из-за страха перед Россией. Об этом заявил президент Незалежной Владимир Зеленский в интервью HugoDécrypte, опубликованном на YouTube-канале.

«Если Украине не помогают своими вооруженными силами, воздушными или какими-то еще, потому что боятся, что начнется война с Россией — это говорит о том, что они действительно боятся России», — сказал он.

Сложившаяся ситуация, подчеркнул Зеленский, является цинизмом. Дело в том, что, следуя такой логике, Соединенные Штаты не опасаются возможной войны с Ираном, одобряя пакет помощи для Израиля.

Новый пакет помощи Украине от США

В субботу, 21 апреля, палата представителей Конгресса США приняла проект о дополнительной помощи Украине почти на 61 миллиард долларов. Решение по документу теперь должен принять сенат Штатов. К слову, когда голосование закончилось, республиканцы и демократы поспорили из-за украинских флагов. Представители Демпартии нарушили протокол своим поведением, но в ответ на замечания они лишь смеялись.

В конце февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите Донбасса от агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Однако страны Запада вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия России якобы является «вторжением». Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Москва неоднократно предупреждала Вашингтон о том, что поставки Киеву оружия лишь приводят к эскалации конфликта, все дальше отделяя понятие геополитической безопасности в регионе.

Ранее 5-tv.ru писал, что США могут передать Украине ракеты ATACMS на следующей неделе. Штаты, как отметил сенатор Марк Уорнер, тратят на «борьбу» с Россией 3% оборонного бюджета.

Тема:
Спецоперация
22 апр
На Украине сообщили о взрыве в Николаеве
22 апр
Украинские СМИ заявили о побеге пограничника в Молдавию
22 апр
Украинский морпех получил пять лет тюрьмы за отказ форсировать Днепр
22 апр
«Возникают очень серьезные вопросы» — комитет Красного Креста о гибели Еремина
22 апр
Российские военные взяли под контроль населенный пункт Новомихайловка
22 апр
В Госдуме предрекли разрушение экономики Европы после конфискации активов России
22 апр
«Серьезное обострение»: в СПЧ заявили об эскалации конфликта на Украине
22 апр
ВСУ ведут охоту за российскими танками Т-90 на всех участках фронта
22 апр
«Проблемы будут»: разведка Украины спрогнозировала тяжелую ситуацию для ВСУ
22 апр
Действуя втихую: как США незаметно спонсируют террористов в Киеве
+15° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 59%
93.44
-0.65 99.58
-0.95
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:50
«Боятся»: Зеленский заявил о страхе Запада перед Россией
15:43
Курс рубля может перевалить за сотню в конце 2024 года
15:36
МВД завершило проверку по факту инцидента с главой МЧС Чечни
15:26
МВД раскрыло подробности проверки по факту задержания главы МЧС Чечни Цакаева
15:05
Суд арестовал фигуранта дела о резонансном убийстве москвича из-за парковки
14:58
На Украине сообщили о взрыве в Николаеве

Сейчас читают

Волейболистка из подмосковной команды умерла в возрасте 21 года
«Возникают очень серьезные вопросы» — комитет Красного Креста о гибели Еремина
«Посмотрите на этих губастых»: Розенбаум разгромил любителей пластики
«Привет, Федор!» — SHAMAN пригласил на концерт юного поклонника

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок