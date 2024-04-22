Вся эта ситуация является цинизмом, считает украинский лидер.

Страны Запада не отправляют на Украину свои войска из-за страха перед Россией. Об этом заявил президент Незалежной Владимир Зеленский в интервью HugoDécrypte, опубликованном на YouTube-канале.

«Если Украине не помогают своими вооруженными силами, воздушными или какими-то еще, потому что боятся, что начнется война с Россией — это говорит о том, что они действительно боятся России», — сказал он.

Сложившаяся ситуация, подчеркнул Зеленский, является цинизмом. Дело в том, что, следуя такой логике, Соединенные Штаты не опасаются возможной войны с Ираном, одобряя пакет помощи для Израиля.

Новый пакет помощи Украине от США

В субботу, 21 апреля, палата представителей Конгресса США приняла проект о дополнительной помощи Украине почти на 61 миллиард долларов. Решение по документу теперь должен принять сенат Штатов. К слову, когда голосование закончилось, республиканцы и демократы поспорили из-за украинских флагов. Представители Демпартии нарушили протокол своим поведением, но в ответ на замечания они лишь смеялись.

В конце февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите Донбасса от агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Однако страны Запада вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия России якобы является «вторжением». Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Москва неоднократно предупреждала Вашингтон о том, что поставки Киеву оружия лишь приводят к эскалации конфликта, все дальше отделяя понятие геополитической безопасности в регионе.

Ранее 5-tv.ru писал, что США могут передать Украине ракеты ATACMS на следующей неделе. Штаты, как отметил сенатор Марк Уорнер, тратят на «борьбу» с Россией 3% оборонного бюджета.