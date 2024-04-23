Минобороны опубликовало кадры из полностью освобожденной Новомихайловки. Это на юго-западе от Донецка.

Нашим штурмовикам удалось закрепиться в населенном пункте, который ВСУ превратили в неприступную крепость. На протяжении многих месяцев националисты рыли там траншеи и заливали опорные пункты бетоном.

Все дома превратили в огневые точки, а подходы к ним заминировали. Но в конце концов над одним из уцелевших зданий были подняты флаги России и морской пехоты.

Среди трофеев, захваченных морпехами, много оружия западного производства. Это и американские Javelin, и шведские гранатометы, и НАТОвские комплексы радиоэлектронной борьбы.

Бои за Новомихайловку шли с февраля, а уже сейчас наши войска продвинулись южнее. Теперь перед российской армией стоит новая задача — взять соседние села.

А дальше — выход на дорогу, которая ведет к Угледару. Когда она окажется под нашим контролем, вся угледарская группировка ВСУ будет отрезана от снабжения.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.