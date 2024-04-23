Сенат США рассмотрит проект о выделении нового пакета помощи Украине

Сегодня американский Сенат начнет рассмотрение законопроекта о выделении Киеву нового пакета помощи. Его размер — 61 миллиард долларов.

Ранее его, хоть и с большим трудом, провели через Палату представителей. Правда, есть шанс, что документ не одобрят.

В Сенате 49 республиканцев, а для того, чтобы заблокировать инициативу демократа Джо Байдена, достаточно 41 голоса. Впрочем, глава Белого дома верит в успех.

Он уже пообещал подписать законопроект сразу, как только его окончательно утвердит Конгресс. Но Киеву все равно радоваться рано: 61 миллиард — условная сумма.

К примеру, она включает и 23 миллиарда, которые пойдут на восполнение военных запасов США, уже израсходованных на Украине.