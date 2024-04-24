Армия России поразила цех производства украинских дронов в зоне спецоперации

Наши бойцы продолжают успешно выполнять задачи СВО.
Фото, видео: © РИА Новости / Станислав Красильников; Пресс-служба Минобороны РФ; 5-tv.ru
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Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск армии России уничтожен цех производства дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Уничтожена радиолокационная станция кругового обзора П-18, а также поражен цех производства беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении.
Вместе с тем наши бойцы уничтожили хранилище топлива армии Украины, живую силу и военную технику в 117 районах проведения спецоперации. Кроме того, группировка войск «Юг» уничтожила три полевых склада боеприпасов и две станции радиоэлектронной борьбы «Нота».
Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.
Западные страны вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия России якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава Минобороны России Сергей Шойгу назвал потери ВСУ с начала спецоперации. По данным министра, они составили почти полмиллиона боевиков.
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