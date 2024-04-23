Шойгу назвал потери ВСУ с начала российской спецоперации

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 12 0

Шойгу: потери ВСУ с начала спецоперации составили почти полмиллиона боевиков

Шойгу назвал потери ВСУ с начала российской спецоперации

Фото: Reuters / CLODAGH KILCOYNE

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Тема:
Спецоперация

Россия проводит СВО по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля 2022 года.

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала российской спецоперации составили почти полмиллиона боевиков. Об этом рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Всего с начала специальной военной операции потери ВСУ составили почти полмиллиона военнослужащих», — сказал глава российского военного ведомства на заседании Коллегии Минобороны РФ.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Шойгу потребовал нарастить темпы производства систем защиты для танков.

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