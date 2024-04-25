В Москве была проведена уникальная операция. В музей на Поклонную гору привезли очень много трофейной техники.

Вся она была захвачена в зоне специальной военной операции — и вся западного производства. В общей сложности — более 30 боевых машин.

В их числе — танк Leopard, американская БМП Bradley. Сама выставка откроется 1 мая и продлится месяц.

Посетители смогут не только узнать тактико-технически характеристики экспонатов, но даже точное место, где техника была подбита. В экспозиции также много стрелкового оружия, документов, карт и снаряжения ВСУ.

В общем, все, чем Запад накачивает Украину. И вот теперь это выставлено в Москве.