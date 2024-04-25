Выставка трофейной техники НАТО откроется в Москве 1 мая
Посетители смогут не только узнать ТТХ экспонатов, но даже точное место, где они были подбиты.
Фото: 5-tv.ru
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В Москве была проведена уникальная операция. В музей на Поклонную гору привезли очень много трофейной техники.
Вся она была захвачена в зоне специальной военной операции — и вся западного производства. В общей сложности — более 30 боевых машин.
В их числе — танк Leopard, американская БМП Bradley. Сама выставка откроется 1 мая и продлится месяц.
Посетители смогут не только узнать тактико-технически характеристики экспонатов, но даже точное место, где техника была подбита. В экспозиции также много стрелкового оружия, документов, карт и снаряжения ВСУ.
В общем, все, чем Запад накачивает Украину. И вот теперь это выставлено в Москве.
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