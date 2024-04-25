США сомневаются в успехе Украины, несмотря на выделенную помощь

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Politico: Вашингтон сомневается в успехе Киева, несмотря на выделенную помощь

Фото, видео: www.globallookpress.com / Volodymyr Tarasov; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Американцы после нескольких месяцев споров все же утвердили новые поставки киевскому режиму. Что войдет в очередной «пакет»?

Пентагон назвал вооружение, которое совсем скоро отправит Киеву. Прежде всего, речь идет о ракетах для ПВО, боеприпасах для установок HIMARS, минометных снарядах, противотанковых комплексах Javelin и зенитно-ракетных комплексах Stinger. Кроме того, украинцам передадут партию БМП Bradley и другие автомобили.

Решение о выделении помощи Киеву на сумму более 60 миллиардов долларов в Вашингтоне утвердили накануне. Впрочем, даже администрация Джо Байдена, которая лоббировала этот законопроект несколько месяцев, сомневается в успехе Украины. Издание Politico поговорило с несколькими американскими чиновниками. И все они, правда на условиях анонимности, признали, что помощь извне совсем не гарантирует Киеву победы на поле боя.

Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Зеленский усомнился в «счастливом» исходе конфликта на Украине.

Тема:
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