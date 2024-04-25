Штаты напрямую вовлечены в украинский конфликт, но повлиять на ситуацию на поле боя у них не получится.

Передача дальнобойных ракет ATACMS от Соединенных Штатов доставит Украине еще больших проблем. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«США напрямую вовлечены в этот конфликт. Они идут по дороге повышения дальности работы систем вооружений, которые они поставляют. Это не сможет изменить принципиально исход специальной военной операции, мы добьемся своего, но это доставит больше проблем самой Украине», — сказал он.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия России якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США тайно передали Украине ракеты ATACMS. Транш был осуществлен в последние недели. Впервые боевики киевского режима применили эти ракеты утром 17 апреля.

В Вашингтоне уверяют, что Киев не будет использовать ATACMS для ударов по территории России. Однако наш посол в США Анатолий Антонов назвал эти обещания ложью. По его словам, в Белом доме закрывают глаза на очевидные преступления Украины.