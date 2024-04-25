Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией армии России поражена техника и живая сила, а также наемники «Иностранного легиона» в ходе спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Поражена живая сила и техника ВСУ, а также формирования наемников так называемого „Иностранного легиона“ в 122 районах», — говорится в сообщении.

Кроме того, силы противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили 200 украинских беспилотников.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия России якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что расчет «Ланцета» спустя три дня слежки подбил танк Abrams в зоне СВО. Под Авдеевкой образовалось целое кладбище американских танков.