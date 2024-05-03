Украинский беспилотник атаковал газозаправочную станцию в Белгородской области
На объекте в результате произошел пожар.
Фото: © РИА Новости / Таисия Лисковец
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Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали территорию автомобильной газозаправочной станции в городе Шебекино Белгородской области, выпустив по объекту дрон-камикадзе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Неонацисты использовали для атаки беспилотник, после чего возник взрыв и пожар в резервуаре для хранения газа. На месте в момент атаки находилась сотрудница, она не пострадала, самостоятельно эвакуировавшись.
Гладков добавил, что на месте работают экстренные службы.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник самолетного типа в небе над Крымом.
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