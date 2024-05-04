Ми-35М ударил ракетами по «опорникам» ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО за день

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 221 0

Экипаж Ми-35М нанес ракетный удар по опорным пунктам и живой силе ВСУ

Фото, видео: © РИА Новости; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Российские силы продолжают громить противника на поле боя.

Минобороны России опубликовало видео работы российских бойцов из зоны проведения специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.

Слаженные действия

На этих кадрах показана работа штурмовых подразделений на южно-донецком направлении, где они при поддержке танков и ударных БПЛА захватывают опорные пункты ВСУ.

Выдвижение штурмовиков к линии боевого соприкосновения начинается после тщательной артиллерийской подготовки. В ходе атаки по позициям противника постоянно работают FPV-дроны.

Удары с воздуха

А на этих кадрах уже показан работа армейской авиации — экипаж вертолета Ми-35М нанес удар по опорным пунктам и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск «Центр». Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами
по заданным координатам.

По докладам передового авиационного наводчика, все указанные цели были успешно поражены.

Тема:
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