Союз староверов назвал условие участия Папы Римского в саммите по Украине

Папа Римский приедет на конференцию по Украине только при приглашении России
Фото: Reuters / Vatican Media
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Какой позиции придерживается понтифик?
Папа Римский Франциск готов поехать на украинский саммит в Швейцарии лишь при условии приглашения России. Об этом заявил общающийся с понтификом председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов.
«Папа сказал, что поедет на конференцию только если на нее будет приглашена и Россия», — цитирует Севастьянова РИА Новости.
Саммит, который запланирован на 15–16 июня в швейцарском городе Бюргеншток, пройдет с участием глав государств и представителей правительств стран G7, G20, БРИКС и других международных объединений. Посол России в Берне Сергей Гармонин прежде сообщал, что государство не будет участвовать в данном мероприятии ни в каком формате.
Ранее 5-tv.ru писал, что президент Швейцарии Виола Амхерд сообщила, что Папу Римского Франциска пригласили на мирную конференцию по Украине, которая пройдет в кантоне Нидвальден.
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