«Перед законом все равны»: Киселев о наказании виновных в убийстве военкора Бентли

Киселев призвал наказать виновных в убийстве военкора Sputnik Бентли
Фото: Гердо Владимир / ТАСС
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О гибели журналиста на Украине стало известно 19 апреля.
Убийство военного корреспондента агентства Sputnik Рассела Бентли необходимо расследовать, а виновных — наказать. Такое заявление сделал генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев, пишет РИА Новости.
«Это наш военкор. Преступление должно быть расследовано, есть принцип неотвратимости наказания. Перед законом все равны», — сказал Киселев.
Рассел Бентли приехал на Донбасс в 2014-м из США. Он вступил в ряды ополчения и взял себе позывной «Техас» — журналист родом из этого штата. Два года назад корреспондент получил гражданство России и женился на женщине из Донецка.
Пропал Рассел после обстрела ВСУ в Петровском районе. О смерти военкора и добровольца стало известно 19 апреля. Об этом сообщил председатель Общественной палаты ДНР Александр Кофман со ссылкой на супругу Бентли Людмилу.
Ранее 5-tv.ru писал, что мемориал погибшему при выполнении профессиональных обязанностей военкору «Известий» Семену Еремину установили у штаба Еврокомиссии в Барселоне.
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