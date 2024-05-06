«Перед законом все равны»: Киселев о наказании виновных в убийстве военкора Бентли

О гибели журналиста на Украине стало известно 19 апреля.

Убийство военного корреспондента агентства Sputnik Рассела Бентли необходимо расследовать, а виновных — наказать. Такое заявление сделал генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев, пишет РИА Новости.

«Это наш военкор. Преступление должно быть расследовано, есть принцип неотвратимости наказания. Перед законом все равны», — сказал Киселев.

Рассел Бентли приехал на Донбасс в 2014-м из США. Он вступил в ряды ополчения и взял себе позывной «Техас» — журналист родом из этого штата. Два года назад корреспондент получил гражданство России и женился на женщине из Донецка.

Пропал Рассел после обстрела ВСУ в Петровском районе. О смерти военкора и добровольца стало известно 19 апреля. Об этом сообщил председатель Общественной палаты ДНР Александр Кофман со ссылкой на супругу Бентли Людмилу.

Ранее 5-tv.ru писал, что мемориал погибшему при выполнении профессиональных обязанностей военкору «Известий» Семену Еремину установили у штаба Еврокомиссии в Барселоне.