Минобороны России рассказало о новых подвигах бойцов в зоне спецоперации

Военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России продолжают выполнять цели СВО по защите Донбасса. В Минобороны рассказали о новых подвигах наших бойцов.

Так, командир отделения медицинской роты, рядовой Вардан Арутюнян, находясь под минометным обстрелом боевиков, эвакуировал 12 бойцов, которые получили осколочные ранения средней степени тяжести. Он оказывал им первую помощь на протяжении всего маршрута.

Благодаря его профессиональным действиям всех бойцов удалось доставить в больницы без потерь. Отличился также и гвардии сержант Артем Баженов.

В его задачу входило прикрытие стартовой позиции зенитной ракетной батареи. В один момент он заметил неподалеку украинский дрон.

Он летел в сторону позиции самоходной огневой установки ЗРК «Бук М3». Боец не растерялся и при помощи ЗРК «Игла» уничтожил беспилотник — тем самым он сохранил жизни бойцам расчета.

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