Нарышкин счел эскалацией заявления об отправке западных солдат на Украину

Идеи политиков из недружественных стран могут привести к обострению конфликта.
Фото: Reuters / Kacper Pempel
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Все чаще со стороны западных политиков звучат слова об отправке военных на Украину, однако эти заявления являются крайне безответственными. Об этом РИА Новости сообщил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
«Это крайне безответственные заявления западных политиков. И даже сами заявления можно расценивать как эскалацию конфликта с их стороны», — отметил Нарышкин.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.
Ранее 5-tv.ru писал, что на Западе указали на роковой просчет НАТО в отношении России.
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