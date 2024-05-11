В США представили итоги проверки использования Украиной американской помощи

Что удалось выяснить правительству Штатов?

Доказательств использования переданной США военной помощи ВСУ не по назначению выявлено не было. Об этом пишет РИА Новости.

«Правительству США неизвестно о том, что оборонные статьи не были доставлены получателем от иностранного правительства и/или использованы не по назначению или в целях, несовместимых с намеченными», — говорится в докладе американской администрации для Конгресса.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что в МИД заявили о применении ВСУ британского оружия при атаках на регионы России.