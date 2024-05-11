В США представили итоги проверки использования Украиной американской помощи
США не обнаружили случаев использования не по назначению переданного ВСУ оружия
Фото: www.globallookpress.com / Tech. Sgt. J.D. Strong Ii
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Что удалось выяснить правительству Штатов?
Доказательств использования переданной США военной помощи ВСУ не по назначению выявлено не было. Об этом пишет РИА Новости.
«Правительству США неизвестно о том, что оборонные статьи не были доставлены получателем от иностранного правительства и/или использованы не по назначению или в целях, несовместимых с намеченными», — говорится в докладе американской администрации для Конгресса.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.
Ранее 5-tv.ru писал, что в МИД заявили о применении ВСУ британского оружия при атаках на регионы России.
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