Две ракеты «Точка-У» и шесть беспилотников сбиты над регионами России

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Евгения Романова
Евгения Романова 20 0

Силы ПВО уничтожили две ракеты «Точка-У» и шесть дронов ВСУ над регионами России

Две ракеты «Точка-У» и шесть беспилотников сбиты над регионами России

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России Спецоперация

После падения БПЛА в одной из областей возник пожар на НПЗ.

Средства противовоздушной обороны (ПВО) пресекли в ночь на 12 мая попытки украинских боевиков атаковать четыре региона России. Как сообщает пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале, ВСУ использовали беспилотники самолетного типа и оперативно-тактические ракеты «Точка-У».

По данным ведомства, ПВО уничтожили две ракеты над Белгородской областью. Вместе с тем над Волгоградской областью был сбит один дрон, над Липецкой — два, над Брянской — три.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на нефтеперерабатывающем заводе в Волгоградской области произошло возгорание после падения БПЛА. Пожар к настоящему моменту ликвидирован.

Тема:
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