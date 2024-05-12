На Украине рассказали об эвакуации жителей Харьковской области

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Евгения Романова
Евгения Романова 65 0

Нацполиция Украины: 970 человек эвакуировано из Харьковской области

На Украине рассказали об эвакуации жителей Харьковской области

Фото: Reuters / Vyacheslav Madiyevskyy

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Тема:
Спецоперация

Прежде президент Незалежной Владимир Зеленский заявлял об ожесточенных боях на границах региона.

Нацполиция Украины сообщила об эвакуации около тысячи жителей приграничных населенных пунктов Харьковской области. Об этом передает пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

«В течение 10–11 мая полицейские вывезли 970 человек», — говорится в сообщении.

При этом уточняется, что полицейские региона эвакуируют гражданское население из Циркуновской, Липецкой и Волчанской территориальных общин.

Прежде президент Незалежной Владимир Зеленский заявил о наступлении российской армии на севере Харьковской области. По его словам, киевский режим якобы знал о планах Москвы и подготовился к ним. Сейчас на границах области, добавил он, идут ожесточенные бои.

Зеленский также заявлял, что командование ВСУ «все рассчитало», но даже эта якобы подготовка не помешала войскам России освободить пять населенных пунктов в Харьковской области. Речь, в частности, идет о селах Борисовка, Огурцово, Пыльная и Стрелечья, а также поселке Плетневка.

Бойцами было нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Волчанск, Веселое, Глубокое, Нескучное и Красное в Харьковской области. Потери противника за сутки составили до 170 боевиков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава ДНР Денис Пушилин призвал освободить все русские города в ходе спецоперации. По его словам, недопустимо оставлять украинским неонацистам Харьков, Одессу и Днепропетровск.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

Тема:
Спецоперация
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