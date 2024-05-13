Стремительное продвижение: во Франции заявили, что ВС РФ уже в Волчанске

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Французский телеканал LCI выпустил репортаж об окружении Волчанска войсками РФ

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / ДМИТРИЙ_АСТРАХАНЬ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Французов поражает непрерывный натиск наших солдат и постоянное поступление к линии фронта новой техники

Французские каналы, рассказывая о ситуации на поле боя, заявляют, что российские военные уже в Волчанске. И подчеркивают, что никто на Западе не ожидал такого стремительного продвижения.

В частности, французов поражает непрерывный натиск наших солдат и постоянное поступление к линии фронта новой техники.

О том, что украинские подразделения уже не в состоянии отбивать атаки, пишет The Wall Street Journal. По их подсчетам, из-за нехватки боеприпасов ВСУ сбивают только одну из трех российских ракет.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Ранее 5-tv.ru писал, что может дать РФ взятие Волчанска и Харькова.

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