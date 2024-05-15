Прятала 50 лет: на Тайване полиция обнаружила труп мужчины в доме его дочери

Причина его смерти пока неизвестна.

На Тайване местная жительница более 50 лет прожила с останками отца, которые ей все эти годы удавалось успешно скрывать от окружающих.

Как пишет издание Hindustan Times, сначала полицию насторожило странное поведение женщины, которая отказалась пускать в дом специальную группу по обработке жилья от лихорадки денге. В тот раз она отделалась штрафом в размере 60 тысяч тайваньских долларов (примерно 170 тысяч рублей. — Прим. ред.).

Когда же женщина уже во второй раз не пустила домой полицейских инспекторов, они задались резонным вопросом — где же сейчас родственники подозрительной дамы?

Несмотря на заверения, что ее брат отвез пожилого отца в центр Китая, правоохранители все-таки решили проверить документы, после чего обнаружили, что пожилой мужчина не покидал остров, а брат и вовсе умер еще 50 лет назад.

В результате обыска, проведенного в доме женщины, полиция обнаружила черный пакет с костями ее отца. Как оказалось, она скрывала факт его смерти ради получения военной пенсии. Причина смерти отслужившего 20 лет мужчины пока неизвестна.

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