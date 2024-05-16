Время героев: 83 участника СВО начнут обучение в рамках программы президента

Все они прошли комплексную оценку управленческого опыта.

На первом этапе президентской программы «Время героев» обучение начнут 83 участника СВО. Отбор был очень сложным, всего поступило более 40 тысяч заявок.

Сегодня в Москве состоялось заседание Общественного совета программы — там рассказали, по каким принципам формировался первый поток.

Учитывались: наличие управленческого опыта и потенциала, заслуги и проявленный в ходе СВО героизм. На всех участников этапа приходится 250 наград. Среди них 20 Героев России и 64 обладателя Ордена Мужества.

«Очень правильно были подобраны критерии. То есть это люди с высшим образованием, имеющие государственные награды. Опыт управленческий имеющие, образование, заслуги в спецоперации. Сомнения по поводу достойны они или нет, в общем-то, сняты», — сказала депутат Госдумы Елена Цунаева.

Особо отмечается, что участие в программе — это не поощрение и не награда. Это отбор самых способных конкурсантов для подготовки на управленческие должности, например, министра или губернатора.

Учиться первый поток начнет с 27 мая. Те, кто в него не попал, могут подать заявки на второй этап, прием документов начнется летом.