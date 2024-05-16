В Госдепе США назвали «невероятно отчаянным» положение ВСУ
Соединенные Штаты продолжают направлять военную помощь Украине.
Фото: Reuters / Oleksandr Ratushniak
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В США назвали «невероятно отчаянным» нынешнее положение украинских боевиков. Об этом рассказал заместитель официального представителя Госдепартамента Ведант Патель в ходе брифинга.
«Очевидно, что ситуация невероятно тяжелая. Мы знаем, что сейчас непростое время, но мы уверены, что военная помощь также окажет реальное влияние на поле боя», — отметил дипломат.
Патель также сообщил, что накануне Украине было передано около двух миллиардов долларов в рамках дополнительной помощи.
Помимо этого, Штаты планируют внимательно следить за сотрудничеством РФ и Китая, а также предпринимать меры через многосторонние форумы, чтобы КНР прекратила любые виды поддержки российской стороны.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Владимир Зеленский требует от Запада системы ПВО. Украинский президент уточнил, что армии Украины нужны две системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Этот вопрос он уже обсуждал с госсекретарем США Энтони Блинкеном во время визита второго в Киев.
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