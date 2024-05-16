«Не можем позволить потерю Харькова»: Зеленский требует от Запада системы ПВО

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 45 0

Зеленский допустил потерю Харькова при отсутствии систем ПВО Patriot

«Не можем позволить потерю Харькова»: Зеленский требует от Запада системы ПВО

Фото: Reuters / CLODAGH KILCOYNE

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Тема:
Спецоперация

Российские бойцы тем временем продолжают наступление на данном направлении. Под контролем удже несколько населенный пунктов.

Ситуация в Харьковской области для боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) серьезная. Об этом заявил лидер киевского режима Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу ABC.

Президент Украины считает, что боевики могут не удержать Харьков, если союзники Запада так и не окажут помощь.

«Мы не можем позволить себе потерю Харькова», — отметил он.

Зеленский уточнил, что армии Украины нужны две системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Этот вопрос он уже обсуждал с госсекретарем США Энтони Блинкеном во время визита второго в Киев. Тогда он также требовал данные системы и затрагивал тему размещения их в Харьковской области.

Блинкен же заявил, что США направят Украине два миллиарда долларов на финансирование производства и закупки оружия. Но на вопрос о поставках Patriot, он лишь заявил, что американские власти работают в срочном порядке над тем, чтобы изыскать доступные комплексы для передачи их боевикам.

Российские военные продолжают успешное наступление в Харьковской области, освобождая один населенный пункт за другим, среди них — Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья. На днях к ним присоединились еще семь — Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, а также Бугроватка, Глубокое и Лукьянцы.

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Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Тема:
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