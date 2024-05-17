Теснят противника: в районе Работино наши бойцы успешно отражают контратаки ВСУ

Штурмовики продвигаются вперед при поддержки артиллерии и дронов.

А на запорожском направлении продолжаются ожесточенные бои в окрестностях населенного пункта Работино. После его освобождения — украинские боевики не оставляют попытки отбить утраченные позиции.

Однако все контратаки наши военные успешно отражают и продолжают вытеснять противник. За работой бойцов наблюдает наш корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев.

Интенсивность ударов на запорожском направлении не спадает даже после взятия села Работино. Боевики несколько раз пытались пробиться в поселок малыми группами.

«Все. Под контролем Работино. После взятия населенного пункта обстановка остается напряженной. Противник круглосуточно применяет БПЛА», — отметил командир артбатареи с позывным Терек.

Все попытки прорваться на наши позиции были отбиты. Уничтожены десятки боевиков и несколько единиц техники.

Нам удалось попасть в село Новое. Это всего в десяти километрах от Работино.

Работино находится прямо за полем. Сейчас там на северных окраинах поселка идут ожесточенные бои. Наши хорошо укрепились на позициях, противник пытается отбить утраченные рубежи.

Удары сконцентрированы по северным окраинам поселка. Там, где боевики пытаются прорваться, но все попытки обречены. В небе постоянно кружит наш разведывательный беспилотник, координируя огонь артиллерии.

Гаубичные расчеты стараются не отставать от пехоты. Прикрывая бойцов, артиллерия перекатывается вперед, вслед за штурмовиками. Этот расчет продвинулся сразу на четыре километра.

«Наша задача — максимально нанести урон противнику, разбить огневые точки, пути снабжения. Перекрыть, как говорится кислород», — рассказал военный с позывным Иртыш.

Работино для националистов было символом, так называемого прошлогоднего контрнаступа. Атака началась именно с поселка. Заняв его, боевики планировали идти на Мелитополь и дальше к Азовскому морю.

Но пройти дальше Работино боевики не смогли. Не помогла им и натовская техника, то, что от нее осталось, сейчас ржавеет в полях не так далеко от поселка.

Работино хоть и зачистили, но пока открыто прогуляться по поселку не получится. Вражеские снаряды и ударные дроны еще долетают. Сейчас наши подразделения стараются максимально дальше оттеснить противника на северо-запад.