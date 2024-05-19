Дроны, атаковавшие НПЗ под Краснодаром, несли заряды с поражающими элементами

Украинские беспилотники, которыми ВСУ атаковали нефтеперерабатывающий завод в Славянске-на-Кубани Краснодарского края, несли заряды с поражающими элементами. Об этом сообщил 5-tv.ru директор по комплексной безопасности группы компаний «Славянск ЭКО» Эдуард Труднев.

Завод приостановил работу после падения дронов. В настоящее время проводятся следственные мероприятия, а также оценивается ущерб.

Труднев также призвал людей быть осторожными в случае обнаружения этих опасных предметов, поскольку может произойти детонация.

«Заряды большие, шариков много — они разлетаются на большие расстояния», — указал он.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что шесть украинских дронов упали в районе НПЗ под Краснодаром. Вместе с тем произошел взрыв в районе старого кладбища и еще один в хуторе Трудобеликовский.