Дроны, атаковавшие НПЗ под Краснодаром, несли заряды с поражающими элементами

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Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 412 0

Сегодня ночью шесть украинских беспилотников упали в районе нефтеперерабатывающего завода.

Дроны, атаковавшие НПЗ под Краснодаром, несли заряды с поражающими элементами

Фото: Игорь Онучин / ТАСС

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России Спецоперация

Украинские беспилотники, которыми ВСУ атаковали нефтеперерабатывающий завод в Славянске-на-Кубани Краснодарского края, несли заряды с поражающими элементами. Об этом сообщил 5-tv.ru директор по комплексной безопасности группы компаний «Славянск ЭКО» Эдуард Труднев.

Завод приостановил работу после падения дронов. В настоящее время проводятся следственные мероприятия, а также оценивается ущерб.

Труднев также призвал людей быть осторожными в случае обнаружения этих опасных предметов, поскольку может произойти детонация.

«Заряды большие, шариков много — они разлетаются на большие расстояния», — указал он.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что шесть украинских дронов упали в районе НПЗ под Краснодаром. Вместе с тем произошел взрыв в районе старого кладбища и еще один в хуторе Трудобеликовский.

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