Десантники дерзко захватили «опорник» ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 33 0

ВС РФ штурмом овладели опорным пунктом ВСУ в районе Андреевки и Курдюмовки в ДНР

Фото, видео: © РИА Новости / Виталий Аньков; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Противник бежал, бросив раненых и убитых.

Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) на Украине смотрите в материале 5-tv.ru. На этот раз уссурийские десантники штурмом овладели опорным пунктом ВСУ в районе Андреевки и Курдюмовки в ДНР.

Так, снайперская группа с подразделениями прикрытия Уссурийского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения из состава группировки войск «Юг» обнаружила опорный пункт врага. Командиром группы было принято решение в светлое время суток закрепиться на позициях, а с наступлением темноты штурмом овладеть опорным пунктом противника.

В ходе доразведки позиций ВСУ десантники вскрыли систему обороны, основные огневые средства противника и в течение дня уничтожали личный состав боевиков из стрелкового оружия и снайперского вооружения. С наступлением темноты десантники пошли на штурм.

Деморализовав противника точными ударами из гранатометов и подавив огневые средства, десантники под покровом ночи зашли на опорный пункт врага. В дальнейшем группа ВДВ, используя весь арсенал стрелкового вооружения, находясь под постоянным огневым воздействием противника, штурмом овладела опорным пунктом.

Противник бежал, бросив раненых и убитых. Часть боевиков сложила оружие и сдалась в плен.

Спецоперация

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвали спецоперацию «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.

Тема:
Спецоперация
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