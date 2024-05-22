Пентагон призвали разрешить ВСУ бить по России американским оружием

В Конгрессе призвали Пентагон разрешить ВСУ бить по России американским оружием
Фото: www.globallookpress.com / Liu Jie
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Какое решение примет Ллойд Остин?
Группа из 13 конгрессменов призвала шефа Пентагона Ллойда Остина разрешить Украине использовать передаваемое США оружие для ударов по территории России. Об этом сообщили в комитете Палаты представителей по разведке.
«Наши украинские союзники просят разрешения использовать определенные типы оружия, предоставленного США, для выполнения операций по стратегическим целям в России или на контролируемой Россией территории…» — говорится в документе.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Глава государства подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР, поэтому страна решила оказать республикам военную поддержку.
Ранее 5-tv.ru писал, что в США признали передачу оружия Украине для ударов по Крыму.
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