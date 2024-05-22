В ДНР заявили о выводе существенной части сил ВСУ из района Клещеевки

В связи с чем это связано?
Фото: Reuters / Inna Varenytsia
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Вооруженные силы Украины (ВСУ) вывели существенную часть своих сил из района Клещеевки. Командование намерено перебросить боевиков в Часов Яр. Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
В беседе с ТАСС чиновник указал, что у националистов «сложилась не самая завидная ситуация в районе канала Северский Донец — Донбасс», поэтому они идут на такие меры. Он уточнил, что потери личного состава ВСУ в Часовом Яре исчисляются сотнями.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Украине уже признают тяжелое для боевиков положении в Часове Яре.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Глава государства подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР, поэтому страна решила оказать республикам военную поддержку.
- 22 мая
- Беспилотник ВСУ уничтожили ночью над Дзержинским районом Калужской области
- 22 мая
- «Не раз предупреждали»: как РФ ответит Франции в случае ввода ее войск на Украину
- 22 мая
- Ситуация накаляется. На Украине прошли акции неповиновения военкомам
- 22 мая
- Десантники дерзко захватили «опорник» ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 22 мая
- Гаубицы Д-30 уничтожили замаскированный укрепрайон ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 22 мая
- Фронтовой тюнинг. Как бойцы защищают танки от украинских FPV-дронов
- 22 мая
- Пентагон призвали разрешить ВСУ бить по России американским оружием
- 22 мая
- Появилось видео работы новейших FPV-дронов «Пиранья» в зоне СВО
- 21 мая
- Шольц раскритиковал план НАТО по созданию бесполетной зоны на западе Украины
- 21 мая
- «Это огромная афера»: как США обманывают Украину при поставках оружия
Читайте также
72%
-0.24 98.30
-0.28
Нашли ошибку?