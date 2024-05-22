В ДНР заявили о выводе существенной части сил ВСУ из района Клещеевки

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вывели существенную часть своих сил из района Клещеевки. Командование намерено перебросить боевиков в Часов Яр. Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

В беседе с ТАСС чиновник указал, что у националистов «сложилась не самая завидная ситуация в районе канала Северский Донец — Донбасс», поэтому они идут на такие меры. Он уточнил, что потери личного состава ВСУ в Часовом Яре исчисляются сотнями.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Украине уже признают тяжелое для боевиков положении в Часове Яре.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Глава государства подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР, поэтому страна решила оказать республикам военную поддержку.