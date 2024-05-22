Подполье заявило об ударе ВС РФ по военному порту в Николаевской области

Лебедев: РФ ударила по порту Очакова, где ВСУ готовили атаку на Кинбурнскую косу
Фото: www.globallookpress.com / Alexei Nikolsky
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Там боевики могли готовиться к высадке десанта на Кинбурнскую косу.
Вооруженные силы России нанесли удар дроном по военному порту города Очаков в Николаевской области. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости.
«Очаков Николаевской области ночью 22 мая получил серию прилетов по военным объектам… Ночью было два удара с помощью БПЛА. Известно, что две „Герани“ сбили, а вот третья легла в военный порт города Очаков», — сказал он.
Лебедев добавил, что на днях в этот порт были поставлены различные плавсредства — от катеров до водных мотоциклов. По его словам, с Очакова украинские войска могли готовить нападение и высадку десанта на Кинбурнскую косу.
Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.
Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ДНР заявили о выводе существенной части сил ВСУ из района Клещеевки.
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