Киевскому режиму недостаточно того, что делают «союзники».

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от стран НАТО новый формат помощи. В частности, он попросил западных союзников сбивать «то, что летит в небе» над Незалежной. Об этом он заявил в интервью The New York Times.

«Сбивайте то, что летит в небе над Украиной, и дайте нам оружие, чтобы мы использовали его против российских сил на границах», — обратился Зеленский к НАТО.

При этом лидер киевского режима всерьез считает, что если страны Запада начнут сбивать ракеты и другие объекты над Украиной, то это не втянет их в конфликт с Россией.

Пока же на Западе обсуждают идею президента Франции Эммануэля Макрона об отправки войск на Украину. Зеленский, кстати, поддержал инициативу. Несмотря на отказ многих «союзников», Макрон недавно снова высказался об этой инициативе, объяснив, что отправка войск возможна в том случае, если бы «русские прорвались через линию фронта» или при просьбе киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что ответные действия России на отправку французских войск на Украину будут не только политическими. По мнению директора первого европейского департамента МИД РФ Артема Студенникова, Москва не может не воспринимать всерьез «все более воинственную риторику» Макрона.