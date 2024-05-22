«Дайте нам оружие»: Зеленский опять обратился с требованиями к НАТО

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 20 0

Зеленский потребовал НАТО сбивать объекты над Украиной

«Дайте нам оружие»: Зеленский опять обратился с требованиями к НАТО

Фото: Reuters / Gleb Garanich

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

Киевскому режиму недостаточно того, что делают «союзники».

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от стран НАТО новый формат помощи. В частности, он попросил западных союзников сбивать «то, что летит в небе» над Незалежной. Об этом он заявил в интервью The New York Times.

«Сбивайте то, что летит в небе над Украиной, и дайте нам оружие, чтобы мы использовали его против российских сил на границах», — обратился Зеленский к НАТО.

При этом лидер киевского режима всерьез считает, что если страны Запада начнут сбивать ракеты и другие объекты над Украиной, то это не втянет их в конфликт с Россией.

Пока же на Западе обсуждают идею президента Франции Эммануэля Макрона об отправки войск на Украину. Зеленский, кстати, поддержал инициативу. Несмотря на отказ многих «союзников», Макрон недавно снова высказался об этой инициативе, объяснив, что отправка войск возможна в том случае, если бы «русские прорвались через линию фронта» или при просьбе киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что ответные действия России на отправку французских войск на Украину будут не только политическими. По мнению директора первого европейского департамента МИД РФ Артема Студенникова, Москва не может не воспринимать всерьез «все более воинственную риторику» Макрона.

Тема:
Спецоперация
22 мая
«Не нужны»: Симоньян о 500 пленных украинцах, которых Киев не хочет возвращать
22 мая
ВСУ атаковали дроном-камикадзе территорию Запорожской АЭС
22 мая
«Людей вообще нет»: как усиление мобилизации усугубило ситуацию на Украине
22 мая
Подполье заявило об ударе ВС РФ по военному порту в Николаевской области
22 мая
Клещеевка в ДНР перешла под полный контроль российских войск
22 мая
Силы ПВО уничтожили два дрона и четыре ракеты HARМ над Белгородской областью
22 мая
Дрон атаковал электропоезд в Белгородской области
22 мая
Беспилотник ВСУ уничтожили ночью над Дзержинским районом Калужской области
22 мая
«Не раз предупреждали»: как РФ ответит Франции в случае ввода ее войск на Украину
22 мая
В ДНР заявили о выводе существенной части сил ВСУ из района Клещеевки
+17° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
90.41
-0.24 98.30
-0.28
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:39
«Отхватил пару ударов»: Жерар Депардье угодил в скандал с рукоприкладством
17:28
«Не нужны»: Симоньян о 500 пленных украинцах, которых Киев не хочет возвращать
17:22
До небывалых размеров: можно ли увеличить пенис без операции
17:14
«Дайте нам оружие»: Зеленский опять обратился с требованиями к НАТО
17:10
Путин назвал благополучие россиян важнейшим критерием оценки работы властей
17:02
Пример для подражания: кто из знаменитостей смог избавиться от лишнего веса

Сейчас читают

«Увидеть Париж и умереть?»: Игры-2024 станут «русской рулеткой» без русских
«Лукавые находятся рядом»: священник объяснил, можно ли гадать православным христианам
Во славу победителям: прямая трансляция Парада Победы на Красной площади
Электричка загорелась на станции в Подмосковье

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео