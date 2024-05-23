Под прикрытием тяжелых снайперов. Лучшее видео из зоны СВО

Снайперы ВС РФ оказывают поддержку штурмовикам на южнодонецком направлении
Фото, видео: © РИА Новости / Дмитрий Макеев; Минобороны РФ; 5-tv.ru
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Они являются настоящей головной болью для украинских боевиков.
Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) на Украине смотрите в материале 5-tv.ru. На этот раз стало известно, как тяжелые снайперы бригады морской пехоты ТОФ оказывают поддержку штурмовым подразделениям на южнодонецком направлении.
Они являются настоящей головной болью для украинских боевиков. Если в их секторе появляются наши снайперы, предпочитают не высовываться из окопа.
Даже один стрелок с хорошей оптикой может сковать целое подразделение противника. Снайперские группы прикрывали пехоту при штурме Новомихайловки, где окопались украинские боевики и заминировали все подступы к населенному пункту.
Дотянуться до противника здесь могла только артиллерия или тяжелые снайперы с дальних дистанций. Когда они выходят на свободную охоту, то работают парами или тройками, прикрывая друг друга.
От обычных снайперов они отличаются дистанцией работы по целям — до двух километров. Если с первого выстрела цель не поражена — следует корректировка с поправкой на ветер.
Действуют максимально быстро, так как второй шанс противник дает редко. Самое сложное в их работе — ожидание, когда цель приходится ждать несколько часов и даже суток.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Глава государства подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР, поэтому страна решила оказать республикам военную поддержку.
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