Для участников СВО упростили порядок поступления в военные вузы

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«Известия»: для участников СВО упростили порядок поступления в военные вузы

Фото, видео: © РИА Новости / Министерство обороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Теперь пойти учиться можно до 30 лет.

Участникам специальной военной операции станет проще поступить в военные вузы. «Известия» выяснили, о каких изменениях идет речь.

В первую очередь, повысился предельный возраст для абитуриентов — с 27 до 30 лет. Кроме того, подать документы теперь можно будет до 20 июня, ранее срок заканчивался 1 мая. А бойцы, которые в ходе СВО получили награды, смогут рассчитывать на дополнительные десять баллов при поступлении.

Эксперты уверены, что такие меры позволят привлечь в высшие учебные заведения курсантов с реальным опытом ведения боевых действий. Они в последствии должны стать основой российской армии.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Тема:
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