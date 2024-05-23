Для участников СВО упростили порядок поступления в военные вузы
«Известия»: для участников СВО упростили порядок поступления в военные вузы
Фото, видео: © РИА Новости / Министерство обороны РФ; 5-tv.ru
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Теперь пойти учиться можно до 30 лет.
Участникам специальной военной операции станет проще поступить в военные вузы. «Известия» выяснили, о каких изменениях идет речь.
В первую очередь, повысился предельный возраст для абитуриентов — с 27 до 30 лет. Кроме того, подать документы теперь можно будет до 20 июня, ранее срок заканчивался 1 мая. А бойцы, которые в ходе СВО получили награды, смогут рассчитывать на дополнительные десять баллов при поступлении.
Эксперты уверены, что такие меры позволят привлечь в высшие учебные заведения курсантов с реальным опытом ведения боевых действий. Они в последствии должны стать основой российской армии.
Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.
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