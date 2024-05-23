Важная высота: освобождение Клещеевки открывает путь ВС РФ к другим городам ДНР
Бои за населенный пункт велись с лета прошлого года.
Фото, видео: © РИА Новости / Станислав Красильников; 5-tv.ru
Освобождение Клещеевки имеет огромное значение для российских войск. Прежде всего, взятие населенного пункта открывает путь к другим городам ДНР, вплоть до Краматорска.
Это село было одним из главных опорных пунктов ВСУ. Боевики занимали господствующие высоты, с которых контролировали все подъездные пути. Именно поэтому они держались буквально за каждый метр земли. Но резервы противника иссякли. Как освобождали стратегически важный укрепрайон и о его значении рассказал корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин.
ВСУ нанесли удар по центру Лисичанска. Били шестью американскими ракетами HIMARS. Один человек погиб, несколько ранены. Повреждены многоэтажные дома.
Угроза — с северского направления. Погасить ее предстоит бойцам реактивной батареи южной группировки войск.
Град выезжает на позицию. Здесь главное — скорость. Нужно быстро навестись, на это уходит пять минут, отстреляться и так же быстро уйти с точки. Задача — выжечь опорный пункт противника, бьющего по Лисичанску.
Обычно на месте работы «Града» остается абсолютно выжженная земля.
А в Артемовском районе бойцы ВС РФ уже вошли в Клещеевку. Забирают стратегические высоты. Клещеевка долгое время была одним из опаснейших мест.
Клещеевка была важным опорным пунктом ВСУ, откуда они грозили Артемовску и контролировали все подъездные пути. Освобождение поселка не только обезопасит Артемовск, но и откроет перспективы для дальнейшего продвижения российских войск.
Теперь армия России сможет наносить более интенсивные удары. Тем самым, взятие Клещеевки может стать важнейшим шагом к полному освобождению всей ДНР.
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