Штурмовиков на границе ДНР и Запорожской области прикрывают РСЗО «Град»

На границе ДНР и Запорожской области наши подразделения все дальше теснят противника. Штурмовиков прикрывают расчеты реактивных систем «Град».

За сутки артиллеристы выезжают на позиции по нескольку раз, чтобы обеспечить надежную огневую поддержку. Корреспондент «Известий» Кирилл Ольков наблюдал за работой расчетов.

Реактивная установка системы залпового огня в режиме полной боеготовности. Артиллеристы с минуты на минуту обрушат на противника град снарядов.

Бойцы на всякий случай еще раз перепроверяют координаты, корректируют огонь. Выпущенные ракеты летят по идеально выверенной траектории.

О поражении цели с первого же выстрела сообщает разведка. Опорный пункт в северной части Старомайорского уничтожен.

Пехота может беспрепятственно занимать бывшие позиции врага, быстро менять точку нужно и артиллеристам. В небе неспокойно.

«Основная проблема — птички. Но мы боремся, у нас свой мини-взвод, противодронные ружья», — говорит командир боевой машины с позывным «Седой».

Боец с позывным «Седой» не понаслышке знает о возможностях боевой машины. Два года назад числился в расчете заряжающим — подносил снаряды.

Сейчас — командир боевой машины. Опытный боец уверяет: противник на этом участке фронта истощен, ответить на удары нашей артиллерии ему нечем.

«Думаю, скоро от них ничего не останется. Они поймут, что нет смысла сопротивляться», — указал он.

Расчет стреляный — вместе с 2022 года, на боевой машине — пробоины от осколков вражеских снарядов. Тяжелее и опаснее всего работать ночью, рассказывают бойцы, когда «Град» меньше всего защищен от атак с воздуха.

«Не слышно дронов. Мало видишь, успеваем где-то их стрелять. Всегда думаешь, чтобы ничего не прилетело», — поделился оператор-топогеодезист с позывным «Казанка-20».

Да и днем выезд на огневую позицию — только в противодронной экипировке. Маскировке на этом участке фронта сейчас вообще уделяют едва ли не больше всего внимания.

В сутки у реактивщиков группировки «Восток» минимум по три-четыре выезда. На границе ДНР и Запорожья наши штурмовики из активной обороны перешли в атаку и огневая поддержка им сейчас жизненно необходима.