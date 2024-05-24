Западу пригрозили сильным ответом на разрешение Украине бить по России его оружием

В США даже подготовили карту, на которой определили зоны поражения ракетами ATACMS.

Если страны Запада разрешат Украине нанести удары по России их же оружием, то это вызовет сильный ответ. Об этом пишет китайская газета Asia Times.

«Нанесение удара по российской территории может спровоцировать сильный и, возможно, непредсказуемый ответ со стороны России», — отметили журналисты из КНР.

Кроме того, в публикации указывается, что разрешение Украине бить по России западным оружием глобально не изменит обстановку на поле боя, но может привести к эскалации конфликта.

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Накануне, 23 мая, в США продемонстрировали карту России с зоной поражения ракетами ATACMS, поставленными Украине. Глава комитета палаты представителей Штатов по иностранным делам Майкл Маккол таким образом призвал госсекретаря Энтони Блинкена отменить запрет на удары киевского режима по российским объектам западным оружием.

Однако Блинкен на требование снять запрет по нанесению ударов Украиной оружием США ничего не ответил, заявив лишь только, что такое решение должен принимать сам киевский режим.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru писал, что, по мнению главы ФСБ России Александра Бортникова, власти Украины решили сделать акцент на тактике тотального террора мирного населения.