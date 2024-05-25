ВСУ планируют провести контрнаступление в Харьковской области
Bloomberg: ВСУ планируют провести контрнаступление в Харьковской области
Фото: Reuters / Стрингер
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Националисты на этом направлении терпят одно поражение за другим.
ВСУ планируют организовать контрнаступление в Харьковской области на фоне успехов армии России. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
«Украинская армия заявила, что планирует контратаки, чтобы отбросить российские войска, которые взяли территорию на северо-востоке Харьковской области», — говорится в публикации.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Глава государства подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР, поэтому страна решила оказать республикам военную поддержку.
Ранее 5-tv.ru писал, что России все чаще удается подавлять сигнал Starlink на Украине.
- 25 мая
- Рогов опроверг информацию об открытии шлюзов на плотине ДнепроГЭС
- 25 мая
- Столтенберг призвал разрешить ВСУ бить по территории России западным оружием
- 24 мая
- России все чаще удается подавлять сигнал Starlink на Украине
- 24 мая
- Окраины Клещеевки после боев сняли с высоты птичьего полета
- 24 мая
- Путин: Россия выступает за переговоры по Украине
- 24 мая
- В Кремле отреагировали на статью Reuters об условиях России для переговоров
- 24 мая
- Битва с дронами: зенитчики отбили массированную атаку беспилотников ВСУ
- 24 мая
- Украинский военный угнал танк и перешел на сторону ВС РФ
- 24 мая
- Более 49 групповых ударов и четыре населенных пункта: главное из зоны СВО за неделю
- 24 мая
- «На их совести»: Лавров об использовании Украиной оружия США для ударов по России
Читайте также
54%
-0.55 97.10
-0.78
Нашли ошибку?