Западные наемники на Украине перебазируются во вторую линию обороны
Депутат Водолацкий: иностранные наёмники уходят с первой на вторую линию обороны
Фото: www.globallookpress.com / Karl-Josef Hildenbrand
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Причины по мнению экспертов очевидны.
Западные наемники и инструкторы на Украине перебазируются во вторую линию обороны, сообщил в беседе с РИА Новости координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий. Причем он отметил, что причины отступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) и их союзников очевидны.
«Они понимают, что в ближайшее время их настигнет смерть», — указал депутат на действия сражающихся на стороне ВСУ наемников.
Стоит упомянуть, что Водолацкий рассказал об этом со ссылкой на сдавшихся в плен украинских боевиков.
Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии Украины.
Одни из основных целей СВО — демилитаризация и денацификация Украины. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.
Ранее 5-tv.ru писал, что Запад готовится признать свое участие в конфликте на Украине — британские и американские солдаты уже тренируют украинских боевиков.
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