Фронтовой тренд: российские бойцы создали «Царь-мангал» для защиты от дронов

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На Западе танки ВС РФ в стальной экипировке прозвали «черепахами».

Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Новым трендом в российских войсках стала конструкция под названием «Царь-мангал» — так называют защиту от дронов сами бойцы. Корреспондент «Известий» Кирилл Ольков оценил эффективность этой новинки.

Этой боевой машине не страшен ни один враг. Стальные листы ромбовидной формы — идеальная защита от нападений с воздуха, от осколков, кроме того, он становится незаметен для беспилотников.

На первый взгляд абсурдная антидроновая конструкция, больше похожая на сарай, стала новым мировым трендом на передовых участках спецоперации. На Западе обшитые сталью танки и БМП прозвали «черепахами».

Мастера уже и не помнят, кто придумал такую необычную стальную экипировку. Но ее сверхэффективность — это доказанный факт.

«Толщину рассчитывали для защиты от осколков. Из танка сделали БМП для пехоты. Для пехоты сделали вот этот «Царь-мангал», — рассказал командир ремвзвода с позывным «Лысый».

Ремонтные подразделения морской пехоты Тихоокеанского флота используют возможности антидроновой защиты по максимуму. Обваривают» сталью по одной боевой машине в день. Снаружи и, обязательно, внутри.

«В основном по двигателю прилетают дроны, бьют по двигателю и по пушке. А сейчас мы двигатель полностью обвариваем», — уточнил мастер ремонтной роты с позывным «Мамай».

Защита работает в большинстве случаев. Из десяти танков на передовую возвращаются девять.

Погасить вражеский огонь помогают противокумулятивные решетки. Кстати, в отличие от «Царь-мангала», они — штатные, только что с завода.

«Это новая только что пришла. Собирается быстро, снаряд до основной брони не доходит, даже если пробивает. Теряет свои свойства, «рассеивается», — уточнил мастер гусеничной техники с позывным «Завгар».

Мастер гусеничной техники с позывным «Завгар» — сварщик четвертого разряда. На передовой его умения пригодились как нельзя кстати. А личные изобретения прижились.

«Собрал квадроцикл. Мотор от „Оки“, задний мост стоит от „мерседеса“. Используют его при эвакуации, ребят вывозят», — отметил «Завгар».

«Завгар» обваривает броней и боевые машины.

«Царь–мангалы» разъезжаются по основным участкам фронта. Боевая техника на передовой нужна для дальнейшего наступления как можно быстрее.

Тема:
Спецоперация
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