Оборонное ведомство продолжает выявлять нарушения США и Украиной Женевского протокола.

В ходе спецоперации на Украине были зафиксированы многочисленные случаи применения боевиками ВСУ запрещенных отравляющих веществ и химических средств, в том числе раздражающее вещество хлорпикрин. Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Минобороны России продолжает фиксировать нарушение Соединенными Штатами и Украиной международной актов. В частности, речь идет о Женевском протоколе 1925 года, в котором говорится о запрещении применения на войне ядовитых газов и бактериологических средств, а также Конвенции о запрещении химоружия.

«Зафиксированы многочисленные случаи применения украинской стороной раздражающего вещества хлорпикрин, часто в смеси с хлорацетофеноном. Подобные инциденты зафиксированы в районе города Донецк, населенных пунктов Богдановка, Горловка, Кременная, Артемовск», — сказал Кириллов.

Хлорацетофенон — химсредство борьбы с беспорядками, а хлорпикрин внесен в Список третьей Конвенции о запрещении химоружия. Последнее вещество было впервые использовано Украиной против людей, несогласных с Евромайданом во время осады Дома профсоюзов в Одессе в мае 2014 года. Кириллов допустил, что эта акция была спланирована.

«Строилась на доскональном учете особенностей действия используемых отравляющих веществ и была направлена на поражение максимального числа людей», — отметил глава войск РХБЗ.

Кириллов заявил, что использование украинскими боевиками хлорпикрина приняло системный характер с молчаливого согласия США. Генерал обратил внимание на нарушение Штатами обязательств по Конвенции посредством передачи в третьи страны (Ирак, Афганистан и Украина) нелетального химического оружия.

Так, сегодня боевики ВСУ применяют американские ганазовые гранаты «Си-Эс» против бойцов РФ на краснолиманском и богуславском направлениям. Фиксировалось также использование боевого отравляющего вещества «Би-Зет» в августе 2022 года и синильной кислоты в феврале 2023-го.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жители Семеновки рассказали о применении ВСУ отравляющих веществ. От них люди задыхались, открывалась рвота. Мирные жители прятались от вещестр в погребе и старались дышать через одеяло.