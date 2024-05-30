«Гиацинты» бьют по минометным расчетам ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Опубликованы кадры, как гаубицы «Гиацинт-Б» уничтожили минометные расчеты ВСУ
Фото, видео: Спринчак Валентин / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Перемещение противника обнаружила разведка с помощью БПЛА. Координаты целей передали расчетам гаубиц.
Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) на Украине смотрите в материале 5-tv.ru. На этот раз боевые расчеты 152-мм буксируемых пушек «Гиацинт-Б» группировки войск «Север» уничтожили минометные расчеты ВСУ.
Перемещение противника обнаружила разведка с помощью беспилотных летательных аппаратов. Разведчики сразу передачи координаты расчетам гаубиц.
На видео наши военнослужащие поражают минометные расчеты боевиков ВСУ, притаившихся в лесополосе. С помощью «Гиацинтов» они успешно справляются с выполнением боевой задачи.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Ее главными задачами стали демилитаризация и денацификация Украины. Путин подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР, поэтому РФ решила оказать на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
- 30 мая
- Четыре безэкипажных катера ВСУ уничтожены в Черном море
- 30 мая
- «Огневое прочесывание»: что происходит на авдеевском направлении фронта
- 30 мая
- «Будут уничтожаться»: Лавров назвал поставку F-16 Украине сигналом НАТО в ядерной сфере
- 30 мая
- Подполье сообщило об ударах по военному аэродрому в Староконстантинове
- 30 мая
- Наступление на южно-донецком направлении: ВС РФ вышли к прямой дороге на Угледар
- 30 мая
- У берегов Крыма уничтожены ракеты ATACMS и украинские дроны
- 30 мая
- Огонь «Градов» обрушился на опорные пункты ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 30 мая
- Два парома были повреждены в результате обстрела Крыма со стороны ВСУ
- 30 мая
- Экзамен провалили: конфликт на Украине выявил недостатки вооружений США
- 29 мая
- Путин привел в пример властям работу бойцов РФ на фронте
Читайте также
34%
0.53 97.13
0.24
Нашли ошибку?