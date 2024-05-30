«Гиацинты» бьют по минометным расчетам ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Перемещение противника обнаружила разведка с помощью БПЛА. Координаты целей передали расчетам гаубиц.

Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) на Украине смотрите в материале 5-tv.ru. На этот раз боевые расчеты 152-мм буксируемых пушек «Гиацинт-Б» группировки войск «Север» уничтожили минометные расчеты ВСУ.

Перемещение противника обнаружила разведка с помощью беспилотных летательных аппаратов. Разведчики сразу передачи координаты расчетам гаубиц.

На видео наши военнослужащие поражают минометные расчеты боевиков ВСУ, притаившихся в лесополосе. С помощью «Гиацинтов» они успешно справляются с выполнением боевой задачи.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Ее главными задачами стали демилитаризация и денацификация Украины. Путин подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР, поэтому РФ решила оказать на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.