Огонь «Градов» обрушился на опорные пункты ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 173 0

Опубликованы кадры работы расчетов РСЗО Град в зоне СВО

Фото, видео: Коновалов Алексей / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Артиллерийские подразделения успешно выполнили боевую задачу в Херсонской области.

Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) на Украине смотрите в материале 5-tv.ru. На этот раз расчеты 122-мм РСЗО БМ-21 «Град» гвардейского соединения ВДВ из состава группировки войск «Днепр» уничтожили «опорники» противника на островах в дельте Днепра в Херсонской области.

Расчеты «Градов» выполняют огневые задачи по уничтожению живой силы и техники украинских нацистов. Выезжая из укрытия на огневые позиции, они оперативно поражают вражеские цели. Корректировать стрельбу помогают беспилотные летательные аппараты, а результатом из слаженной работы становятся уничтоженные боевики ВСУ. Вот и в этот раз наши бойцы ликвидировали порядка десяти террористов, сорвав их ротацию.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Ее главными задачами стали демилитаризация и денацификация Украины. Путин подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР, поэтому РФ решила оказать на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Тема:
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