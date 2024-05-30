Экзамен провалили: конфликт на Украине выявил недостатки вооружений США

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Журналист Кокберн: конфликт на Украине выявил недостатки вооружений США

Фото, видео: © РИА Новости / Кирилл Каллиников; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

В западной прессе катком прошлись по американским танкам и гаубицам.

За ситуацией на поле боя и, в частности за тем, как работает западная техника очень внимательно следят зарубежные инженеры и военные. «Конфликт на Украине обнажил иллюзию превосходства и выставил на всеобщее обозрение недостатки американских вооружений» — это цитата американского журналиста Эндрю Кокберна, который провел ревизию поставляемого Киеву оружия.

Те же танки Abrams часто ломаются и крайне уязвимы для российских беспилотников. А хваленые гаубицы М777 оказались слишком хрупкими для суровых условий длительных боев.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Тема:
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