РФ продолжает специальную военную операцию по защите людей Донбасса.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Saudi Press Agency; Минобороны РФ; 5-tv.ru
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Российские войска нанесли 25 групповых ударов по объектам на Украине за неделю. Об этом сообщает Минобороны РФ.
По данным военного ведомства, целями стали командные пункты ВСУ, военные аэродромы и цеха производства и хранения беспилотников, а также склады с горючим и оружием для украинских боевиков.
«Кроме того, поражены пункты временной дислокации подразделений ВСУ, формирований националистов и иностранных наемников», — говорится в сообщении Минобороны РФ.
Удары наносились высокоточным оружием, в том числе — гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» и БПЛА.
Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся исключительно по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что из украинского плена возвращены 75 российских военных.
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