Огонь артиллерии: лучшее видео из зоны СВО

Российская военная техника ведет эффективную работу даже в самых сложных погодных условиях.

Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) на Украине смотрите в материале 5-tv.ru.

Военнослужащие отдельного мотострелкового батальона 42-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Днепр» уничтожили вражеский опорный пункт в Запорожской области.

Умелые и профессиональные действия оператора разведывательного дрона и артиллеристов обеспечили дальнейшее продвижение российских штурмовых групп на данном участке.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Ее главными задачами стали демилитаризация и денацификация Украины. Путин подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР, поэтому РФ решила оказать на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.