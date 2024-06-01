Огонь артиллерии: лучшее видео из зоны СВО

|
Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 82 0

Опубликованы кадры, как мотострелковый батальон РФ уничтожает опорник ВСУ

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

Российская военная техника ведет эффективную работу даже в самых сложных погодных условиях.

Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) на Украине смотрите в материале 5-tv.ru.

Военнослужащие отдельного мотострелкового батальона 42-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Днепр» уничтожили вражеский опорный пункт в Запорожской области.

Умелые и профессиональные действия оператора разведывательного дрона и артиллеристов обеспечили дальнейшее продвижение российских штурмовых групп на данном участке.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Ее главными задачами стали демилитаризация и денацификация Украины. Путин подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР, поэтому РФ решила оказать на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Тема:
Спецоперация
1 июн
Испытывается в зоне СВО: в России создали первый в мире робот-камикадзе
1 июн
Истребители Су-34 громят ВСУ: лучшее видео из зоны СВО
1 июн
Власти Украины сообщили об ударах по энергетическим объектам в трех областях
1 июн
В США допускают, что дальность ударов их оружием по территории РФ увеличится
1 июн
На Украине сообщили о пожаре на объекте критической инфраструктуры под Винницей
1 июн
В России приземлился борт с освобожденными из украинского плена бойцами ВС РФ
1 июн
Депутат Рады сообщил о направлении на Украину первых французских инструкторов
1 июн
Усиление мобилизации? Украинских юношей отзывают из иностранных вузов
31 мая
Реалистичная оценка: иностранным дипломатам показали остатки «неубиваемой» техники НАТО
31 мая
Российские войска нанесли 25 групповых ударов по объектам на Украине
+27° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 42%
90.19
0.40 97.79
0.66
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:12
Врачи центров медицины ФИФА приняли участие в конференции «СПОРТМЕДФОРУМ»
12:07
Слишком мелко: названы самые неочевидные причины снижения зрения
11:53
Дмитрий Песков посетил прощание с Анастасией Заворотнюк
11:37
Прощание с Анастасией Заворотнюк началось в Покровском монастыре
11:17
Испытывается в зоне СВО: в России создали первый в мире робот-камикадзе
11:01
Под Новороссийском обнаружены обломки украинского беспилотника

Сейчас читают

Прощание с Анастасией Заворотнюк началось в Покровском монастыре
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 июня, для всех знаков зодиака
«Появляется любовница»: как отношение Мусагалиева к жене скажется на его браке
Александр Петров о роли отца в жизни дочери: «Она уже не понимает, папа ли это»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео