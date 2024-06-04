Только все может пройти в меньшем масштабе.

Украинские боевики уже отработали методику провокации в подконтрольном им Херсоне. Об этом агентству РИА Новости сообщил пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко.

«Это привычная для киевского режима практика лжи и провокаций — вспомните ту же Бучу», — напомнил Василенко.

По его мнению, готовится новая провокация, но будет она в несколько меньшем масштабе, чем в Буче. Василенко уверен, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) уже все подготовили, поэтому он призывал придать происходящему как можно более широкую огласку. Это может заставить противника отказаться от своих планов.

Херсонская область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Сейчас под контролем России находится большая часть территории, однако город Херсон и часть правобережья Днепра все еще под контролем киевского режима.

В 2022 году Украина и страны Запада начали обвинять Россию в гибели большого числа мирных жителей в Буче под Киевом 2 апреля. В Минобороны России заявляли, что фото и видео являются провокацией, они не имеют никакого отношения к действиям наших войск. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о фейках относительно ВС РФ.

Как заявляла 27 сентября 2023 года официальный представитель ведомства Мария Захарова, Москва проводит расследование с целью установить степень участия Великобритании в провокации в Буче. Содействие от вовлеченных в события стран Россия не получает.

Ранее 5-tv писал, почему ВСУ уже планируют оставить Херсонскую область, переключившись на другие задачи.