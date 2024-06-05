Российские подразделения сорвали ротацию ВСУ в Запорожской области
Перемещение боевиков засекли снайперы ВС РФ.
Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Сухоруков; 5-tv.ru
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Под Ореховым в Запорожской области российские подразделения сорвали ротацию ВСУ. Перемещение боевиков засекли снайперы — группа в этот момент как раз вышла на разведку. Едва заметив движение, ВС РФ моментально заняли огневые позиции и уничтожили националистов. После отработки по целям бойцы сразу же поменяли местоположение, чтобы их было невозможно отследить.
Такого же принципа придерживаются и российские операторы беспилотников: остаются на безопасном расстоянии от врага, и при этом следят за всеми передвижениями.
В Минобороны РФ показали кадры работы FPV-дронов в районе Часова Яра. Операторы сообщают о точках, которые занимают ВСУ, позволяя артиллерии наносить четкие удары по укреплениям, блиндажам и технике боевиков. Причем сам аппарат остается практически неуловим для противника. Он маневренный и разгоняется до 100 километров в час.
Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.
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