Под Ореховым в Запорожской области российские подразделения сорвали ротацию ВСУ. Перемещение боевиков засекли снайперы — группа в этот момент как раз вышла на разведку. Едва заметив движение, ВС РФ моментально заняли огневые позиции и уничтожили националистов. После отработки по целям бойцы сразу же поменяли местоположение, чтобы их было невозможно отследить.

Такого же принципа придерживаются и российские операторы беспилотников: остаются на безопасном расстоянии от врага, и при этом следят за всеми передвижениями.

В Минобороны РФ показали кадры работы FPV-дронов в районе Часова Яра. Операторы сообщают о точках, которые занимают ВСУ, позволяя артиллерии наносить четкие удары по укреплениям, блиндажам и технике боевиков. Причем сам аппарат остается практически неуловим для противника. Он маневренный и разгоняется до 100 километров в час.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.