Вооруженные силы России в ходе спецоперации уничтожили склады оперативно-стратегической группировки армии Украины «Хортица» и Иностранного легиона. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным оборонного ведомства, для поражения целей были задействованы оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия российских войск.

«Уничтожены склады с вооружением и военной техникой оперативно-стратегической группировки ВСУ „Хортица“ и боевиков Иностранного легиона, поражено место хранения безэкипажных катеров, а также скопления живой силы и военной техники противника в 118-ти районах», — говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что за сутки российские силы противовоздушной обороны сбили 55 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной заявили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинский беспилотник уничтожен на подлете к Воронежу. Как уточнил губернатор региона Александр Гусев, в результате украинской атаки никто не пострадал, разрушений тоже нет.