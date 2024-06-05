Украинский беспилотник уничтожен на подлете к Воронежу

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Евгения Романова
Евгения Романова 39 0

Губернатор Гусев: силы ПВО сбили украинский дрон на подлете к Воронежу

Украинский беспилотник уничтожен на подлете к Воронежу

Фото: © РИА Новости / Стрингер

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Тема:
Спецоперация Атака беспилотников на регионы России

Режим опасности БПЛА не вводился в Воронежской области.

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотник, который двигался в направлении Воронежа на предельно низкой высоте. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

«Дежурными силами ПВО на подлете к Воронежу на предельно низкой высоте был обнаружен и уничтожен БПЛА противника», — написал он.

Предварительно, в результате украинской атаки никто не пострадал, разрушений тоже нет. Гусев добавил, что в регионе не вводился режим опасности БПЛА.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что над Черным морем пропал с радаров беспилотник США RQ-4B Global Hawk. Дрон-разведчик вылетел с авиабазы НАТО на Сицилии и направлялся к границам России.

Тема:
Спецоперация
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